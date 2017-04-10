Стрельба в начальной школе в Калифорнии: четверо пострадали

Представители местной полиции сообщили, что стрелок покончил с собой недалеко от здания учебного заведения.

В начальной школе города Сан-Бернардино американского штата Калифорния произошла стрельба. Об этом сообщает в своём микроблоге начальник местной полиции Джаррод Баргун.

There is a report of a shooting at Northpark Elementary. Large police response, please stay out of the area. More info to follow. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 апреля 2017 г.

Не менее четырёх человек пострадало, сейчас ими занимаются медики

В целях безопасности остальных учеников отправили в здание старшей школы.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой недалеко от учебного заведения.