Стрельба в начальной школе в Калифорнии: четверо пострадали

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Стрельба в начальной школе в Калифорнии: четверо пострадали

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Фото: ©cbsla.com

Представители местной полиции сообщили, что стрелок покончил с собой недалеко от здания учебного заведения.

В начальной школе города Сан-Бернардино американского штата Калифорния произошла стрельба. Об этом сообщает в своём микроблоге начальник местной полиции Джаррод Баргун.

Не менее четырёх человек пострадало, сейчас ими занимаются медики

В целях безопасности остальных учеников отправили в здание старшей школы.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой недалеко от учебного заведения.

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