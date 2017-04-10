Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл в Москву с официальным визитом

Самолёт президента Италии Серджо Маттарелла приземлился во "Внуково-2". Пилоты судна президента Италии после посадки помахали флагами России из иллюминаторов.

Как сообщает итальянская сторона, официальный визит главы государства будет проходить с 10 по 13 апреля.

Встреча Серджо Матареллы и президента РФ Владимира Путина назначена на 11 апреля. В ходе встречи лидеры двух стран, как сообщили в пресс-службе Кремля, обсудят отношения между странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

В ходе своего визита итальянский президент также планирует встретиться с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым 11 апреля. Матарелла и российский премьер обсудят совместные проекты в области энергетики, промышленности, сфере транспорта и других областях.