В Белом доме пригрозили новыми ударами по Сирии

Шон Спайсер добавил, что США тем не менее стремятся к урегулированию сирийского кризиса через сотрудничество с другими странами, в том числе и с Россией.

В Вашингтоне не исключают нанесения новых авиаударов по Сирии. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

— Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий, — сказал он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.