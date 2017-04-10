В Белом доме пригрозили новыми ударами по Сирии

В Вашингтоне не исключают нанесения новых авиаударов по Сирии. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
— Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий, — сказал он.
Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.
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