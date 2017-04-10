Лавров и Чавушоглу обсудили ракетные удары США по Сирии

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Лавров и Чавушоглу обсудили ракетные удары США по Сирии

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ракетные удары США по сирийской авиабазе.

— Сергей Лавров подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против Сирии под надуманным предлогом и подчеркнул твёрдое намерение Москвы добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля с целью установления фактов. Мевлют Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование, — говорится в сообщении МИД РФ.

Министры также высказались за поддержание режима прекращения огня и активизации межсирийского переговорного процесса.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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