Пётр Порошенко намерен поднять вопрос о конфискации угля у Донбасса

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Пётр Порошенко намерен поднять вопрос о конфискации угля у Донбасса

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Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Президент Украины Пётр Порошенко намерен поднять вопрос о конфискации угля из Донбасса на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявила представитель президента Ирина Луценко.

— Порошенко сказал, что на заседании СНБО им будет поднят вопрос о конфискации угля с территории Донбасса, — цитирует Луценко "112 Украина".

Помощник президента добавила, что это их "принципиальная позиция".

По информации украинских СМИ, следующее заседание СНБО запланировано на 12 апреля.

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