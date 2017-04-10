Пётр Порошенко намерен поднять вопрос о конфискации угля у Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко намерен поднять вопрос о конфискации угля из Донбасса на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявила представитель президента Ирина Луценко.

— Порошенко сказал, что на заседании СНБО им будет поднят вопрос о конфискации угля с территории Донбасса, — цитирует Луценко "112 Украина".

Помощник президента добавила, что это их "принципиальная позиция".

По информации украинских СМИ, следующее заседание СНБО запланировано на 12 апреля.