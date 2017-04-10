Украинский оператор заблокировал номера организаторов акции "Бессмертный полк"

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Украинский оператор заблокировал номера организаторов акции "Бессмертный полк"

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Украинский оператор "Водафон" заблокировал контактные номера организаторов акции "Бессмертный полк" в ДНР, опубликованные на официальном сайте общественной организации "Молодая республика". Об этом со ссылкой на активистов сообщает ДАН.

В общественной организации заявили, что связывались с оператором по этому вопросу и получили ответ, что номера заблокированы "за неправомерные действия".

— "Бессмертный полк" — акция, объединяющая всех людей, которые являются наследниками Великой Победы. Мне удивительно и странно, что этому оказывают противодействие, — цитирует агентство лидера "Молодой республики" Никиту Киосева.

В организации добавили, что в ближайшее время на сайте появится функция обратной связи.

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