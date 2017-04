Издание The New York Times получило премию Пулитцера в области международной журналистики за материал о российском президенте Владимире Путине.

Как сообщается, издание также выиграло награды в категориях "фотохроника" и "документальный очерк".

Престижную премию, помимо The New York Times, также получили The New York Daily News и ProPublica в области журналистики, направленной на общественное служение.

Престижная премия вручается с 1917 года.