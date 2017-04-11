В Польше снова обвинили российских диспетчеров в крушении самолёта Качиньского

Польская комиссия, расследующая причины крушения самолёта Леха Качиньского под Смоленском, обнародовала новые данные по причинам авиакатастрофы. Эксперты считают, что вина за трагедию лежит на российских диспетчерах, которые якобы сообщили пилотам неверные данные.

В расследовании говорится, что диспетчер Виктор Рыженко "систематично подавал полякам ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы".

— Эта информация стала причиной того, что Протащук (капитан воздушного судна) был уверен, что у него остаётся очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизить скорость снижения, чтобы иметь шанс приземлиться, — отмечается в материалах комиссии.

Также польские эксперты заявили, что самолёт начал разрушаться гораздо выше дерева, с которым, по данным расследования МАК, столкнулось воздушное судно.

Согласно выводам польской комиссии, "последний этап трагедии был вызван взрывом, который произошёл в корпусе и который уничтожил самолёт".

— В результате проведённых экспериментов мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну, — цитирует Reuters польских специалистов.

Напомним, самолёт польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. По результатам расследования трагедии, которое провёл МАК, причиной крушения Ту-154 признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия пришла к такому же выводу, данных о взрыве или пожаре на борту она не обнаружила.

Однако новые власти Польши не согласились с этими выводами, и министр обороны Антони Мачеревич созвал вторую комиссию для расследования причин катастрофы. Отметим, что Мачеревич уже несколько лет продвигает идею о виновности России в крушении самолёта Качиньского. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.