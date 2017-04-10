Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Джорджа Сороса

В Венгрии президент Янош Адер подписал закон об образовании с поправками, позволяющими закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), который принадлежит фонду Джорджа Сороса — миллиардера из США. Об этом сообщает Франс Пресс.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что парламент Венгрии одобрил поправки в закон об образовании, позволяющие закрыть университет CEU. Представители Центрально-Европейского университета выразили намерение оспорить конституционность этого законопроекта и вести борьбу всеми законными способами.

Янош Адер, в свою очередь, заявил, что новый закон об образовании не нарушает международное право или академические свободы. Он предложил венгерскому правительству провести консультации с иностранными университетам, которые подпадают под новый вариант законопроекта.

Центрально-Европейский университет открылся в Будапеште в 1991 году. Финансовую поддержку CEU оказал миллиардер из США с венгерскими корнями Джордж Сорос.