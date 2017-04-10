США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

США, Мексика и Канада сегодня объявили о подаче совместной заявки на право принять у себя чемпионат мира по футболу в 2026 году. Об этом в своём "твиттере" сообщила Федерация футбола Канады.
2026 FIFA World Cup™: @CanadaSoccerEN, @ussoccer & @FMF will submit a unified bid - https://t.co/Aok5gFV1Lthttps://t.co/gC7TIENEbT pic.twitter.com/w26yv5CRXK— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 10 апреля 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Канада, Мексика и США намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу. Последний ЧМ по футболу, который проводился в Северной Америке, состоялся в США в 1994 году.
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