США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

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США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

США, Мексика и Канада сегодня объявили о подаче совместной заявки на право принять у себя чемпионат мира по футболу в 2026 году. Об этом в своём "твиттере" сообщила Федерация футбола Канады.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада, Мексика и США намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу. Последний ЧМ по футболу, который проводился в Северной Америке, состоялся в США в 1994 году.

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