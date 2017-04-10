США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

США, Мексика и Канада сегодня объявили о подаче совместной заявки на право принять у себя чемпионат мира по футболу в 2026 году. Об этом в своём "твиттере" сообщила Федерация футбола Канады.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада, Мексика и США намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу. Последний ЧМ по футболу, который проводился в Северной Америке, состоялся в США в 1994 году.