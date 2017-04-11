Чарльстонский стрелок приговорён судом США к девяти пожизненным срокам

Суд в Калифорнии приговорил чарльстонского стрелка Дилана Руфа к девяти пожизненным срокам, сообщает AP.

Как отмечается в СМИ, Руф пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным, чтобы власти штата не требовали для него смертного приговора.

Однако обвинения против него были выдвинуты как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Ранее первый суд приговорил Руфа к смертной казни, и новый приговор не отменяет предыдущий.

Напомним, 17 июня 2015 года Дилан Руф устроил стрельбу в Африканской методистской епископальной церкви Иммануила в городе Чарльстон, в результате которой погибло девять человек, в том числе сенатор законодательного собрания Южной Каролины Клемента Пинкни.

Позднее друг Дилана Далтон Тайлер сообщил, что Руф готовился совершить преступление больше полугода, а своими действиями намеревался развязать в США гражданскую войну.