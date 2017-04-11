Трамп и Мэй ожидают от визита Тиллерсона в РФ прогресса по ситуации в Сирии

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Трамп и Мэй ожидают от визита Тиллерсона в РФ прогресса по ситуации в Сирии

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Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе телефонного разговора выразили надежду на то, что предстоящий визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву даст возможность достичь прогресса по урегулированию ситуации в Сирии.

— Они согласились, что визит Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе обеспечит возможность достичь прогресса на пути к политическому урегулированию ситуации (в Сирии), — говорится в сообщении.

Кроме того, политики также заявили о появлении возможности того, чтобы убедить Россию, что поддержка сирийского президента Башара Асада — "не в интересах Москвы".

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