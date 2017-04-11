В результате ДТП под Орлом погибли пассажиры ВАЗа, выехавшего на встречку

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В результате ДТП под Орлом погибли пассажиры ВАЗа, выехавшего на встречку

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Как сообщил источник Лайфа, в результате смертельного ДТП в Орловской области погибло пять человек, находившихся в салоне легкового автомобиля.

— По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля ВАЗ-2110, который выехал на полосу встречного движения и на огромной скорости столкнулся с грузовым автомобилем МАН, — сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения все находившиеся в отечественном авто погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован с различными травмами. По предварительным данным, детей среди жертв аварии нет.

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