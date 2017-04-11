Пушков прокомментировал желание Трампа и Мэй убедить РФ не поддерживать Асада

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй убедить Россию отказаться от поддержки Башара Асада.

По словам сенатора, подобное желание западных политиков может означать предложение передать "ключи от Дамаска" террористам.

— Трамп/Мэй хотят убедить нас, что союз с Асадом не отвечает нашим интересам. А что могут предложить? Вручить ключи от Дамаска "Ан-Нусре"* и ИГИЛ*? — написал Алексей Пушков в своём "твиттере".

* Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.