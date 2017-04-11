В Канаде олень снёс выходящего из автомобиля парня

Читайте также

В Канаде олень снёс выходящего из автомобиля парня

23

Скриншот видео из YouTube

В Канаде олень бросился на мужчину, который выходил из автомобиля, сообщает CBC.

Инцидент произошёл 1 апреля, поэтому некоторые не сразу поверили в то, что это не розыгрыш. Героем видеозаписи стал местный рэпер Кэри Маккук, которому пришлось доказывать, что произошедшее — правда.

Он опубликовал на своей страничке в "Фэйсбуке" фотографию, сделанную сразу после инцидента, на которой демонстрирует пользователям клочки оленьего меха.

<p>Источник: Facebook/CaryMcCook</p>

Отмечается, что 25-летний Кэри Маккук в результате не пострадал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!