Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта "зажигательным смехом"

По словам Вадима Артемьевских, встреча команда КВН должна пройти так, чтобы ни один причастный к теракту в Санкт-Петербурге "не чувствовал удовлетворения от своих действий".

Необычным заявлением мэра Красноуфимска открылась встреча команд КВН. Вадим Артемьеских на общегородском фестивале напутствовал команды посвятить юмористическую игру жертвам теракта в Санкт-Петербурге.

— КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, — сказал со сцены чиновник.

Видеозапись выступления градоначальника попала в Сеть и вызвала массу гневных комментариев.