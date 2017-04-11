AP: В США заявили, что в день химатаки над Идлибом пролетел беспилотник из РФ

Читайте также

AP: В США заявили, что в день химатаки над Идлибом пролетел беспилотник из РФ

6

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил агентству AP, что над госпиталем, куда доставляли пострадавших после якобы химической атаки в Сирии, пролетал российский беспилотник.

Источник агентства утверждает, что через несколько часов после того, как беспилотник улетел, "истребитель российского производства разбомбил госпиталь". Однако в ООН не смогли подтвердить данные о бомбардировке госпиталя.

Чиновник заявил, что присутствие беспилотника не могло быть совпадением и что "Россия должна была знать о химической атаке". Также он добавил, что пока не понятно, кто управлял истребителем. Доказательств данных о беспилотнике и самолёте чиновник не приводит.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!