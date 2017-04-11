Главы МИД Японии и Италии заявили, что конфликт в Сирии не решить без участия РФ

Главы МИД Японии и Италии Фумио Кисида и Анджелино Альфано считают, что разрешение конфликта в Сирии и преодоление кризиса в этой стране невозможно без участия России. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Лукке.

— Что касается кризиса в Сирии, то Кисида и Альфано разделяют необходимость участия России в преодолении конфликта, — отмечается в пресс-релизе МИД Италии.

Во время переговоров Кисида и Альфано также уделили особое внимание напряжённой обстановке в китайских морях и угрозе, исходящей от Северной Кореи. Глава итальянского МИД заявил, что международному сообществу необходимо объединится для оказания давления на КНДР.