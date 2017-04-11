СМИ: Супруга Фийона стала получать зарплату госслужащего ещё в 1982 году

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СМИ: Супруга Фийона стала получать зарплату госслужащего ещё в 1982 году

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Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона начала получать зарплату за работу в нижней палате парламента ещё в 1982 году, а не в 1986 году, как сообщал сам политик. Об этом пишет Mediapart.

Напомним, пара оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что Пенелопа Фийон получала зарплату в качестве советника супруга в его бытность депутатом, при этом не выполняя никакой работы.

В конце марта в отношении Пенелопы Фийон начали официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве, ей также предъявили обвинения в пособничестве и сокрытии растраты государственных средств.

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