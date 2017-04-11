Офицер ВСУ выстрелил в ногу пьяному подчинённому, чтобы успокоить его

Чтобы успокоить группу пьяных военнослужащих, офицер одного из подразделений ВСУ, входящих в состав сил АТО, открыл стрельбу. В результате один из его подчинённых был ранен в ногу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

— Поведение военнослужащих представляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера. Реагируя на ситуацию, командир подразделения произвёл три предупредительных выстрела в воздух, впоследствии —предупредительные выстрелы в землю, а затем выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего, — говорится в сообщении.

Военного госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Также врачи обнаружили в крови пострадавшего 1,29 промилле алкоголя.

На месте происшествия работают представители военной комендатуры и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.