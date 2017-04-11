Алишер Усманов намерен подать в суд на Навального

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Алишер Усманов намерен подать в суд на Навального

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Предприниматель Алишер Усманов намерен подать на Алексея Навального в суд в связи с публикациями оппозиционера, в которых содержится клевета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Усманова.

— Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы, — цитирует источник слова предпринимателя.

Представитель Усманова также подчеркнул, что бизнесмен исправно платит налоги и создал тысячу рабочих мест.

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