Алишер Усманов намерен подать в суд на Навального

Предприниматель Алишер Усманов намерен подать на Алексея Навального в суд в связи с публикациями оппозиционера, в которых содержится клевета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Усманова.

— Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы, — цитирует источник слова предпринимателя.

Представитель Усманова также подчеркнул, что бизнесмен исправно платит налоги и создал тысячу рабочих мест.