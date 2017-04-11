Генсек ООН назначил правозащитницу Малалу Юсуфзай посланницей мира

Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира стала самой молодой посланницей мира всемирной организации.

Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назначил пакистанскую правозащитницу — 19-летнюю Малалу Юсуфзай — посланницей мира всемирной организацией. Таким образом девушка стала самой молодой представительницей ООН, получившей подобное почётное звание. Свою деятельность Малала направит на развитие образования для девочек.

Congratulations #Malala on your appointment as @UN Messenger of Peace with a special focus on girls’ education pic.twitter.com/NWzJqd0uat — UNICEF (@UNICEF) 10 апреля 2017 г.

Девушка известна своей правозащитной деятельностью с 2011 года. В 2012 году девушка подверглась нападению со стороны представителей "Талибана"* в школьном автобусе, Малала получила ранения в голову и шею. После выписки из больницы девушка вернулась к правозащитной деятельности.

— Вы много где побывали, посещали лагеря для беженцев. Вы символ, возможно, самого важного, что есть в мире — возможности иметь образования всем, — заявил Гуттериш.

Во время торжественной церемонии Малала вновь подчеркнула важность образования среди девочек, направленного на развитие общества.

"Your ideas are important. Your thoughts are important. Believe in them" -Malala Yousafzai, youngest-ever @UN Messenger of Peace. pic.twitter.com/u3aRqE2h31 — UN Youth Envoy (@UNYouthEnvoy) 10 апреля 2017 г.

— Изменения начинаются с нас самих, и начать их следует прямо сейчас. Если вы хотите видеть светлое будущее, начните работать прямо сейчас и не ждите, что это будет делать кто-то другой, — сказала девушка.

Послами мира ООН становятся выдающиеся деятели искусства, литературы, спорта и других областей, в числе которых на сегодняшний день находятся многие знаменитости — Майкл Дуглас, Стиви Уандер, Шарлиз Терон и многие другие.

* Организация запрещена на территории России по решению Верхновного суда.