Дональд Трамп попросит у американских компаний $1 млрд на проведение реформ

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Дональд Трамп попросит у американских компаний $1 млрд на проведение реформ

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Фото: ©Reuters/Carlo Allegri

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями 20 крупнейших компаний США, чтобы убедить их софинансировать "глобальную перестройку" инфраструктуры в стране.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники в администрации, на встречу прибудут главы таких корпораций, как International Business Machines Corp, Wal-Mart Stores Inc и General Motors Co. Трамп надеется получить от компаний в качестве финансирования реформирования инфраструктуры, больниц для ветеранов, аэропортов и мостов один миллиард долларов. Всего на проведение реформы потребуется один триллион долларов.

Сообщается, что будет организована встреча руководителей компаний с профильными министрами, которые отвечают за инфраструктуру США.

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