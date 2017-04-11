КНДР заявила о готовности ответить на "любые военные действия" США

Читайте также

КНДР заявила о готовности ответить на "любые военные действия" США

0

Северная Корея предостерегла Вашингтон от военных действий и заявила о готовности ответить на "любой тип" войны со стороны Соединенных штатов.

Как сообщают СМИ, глава МИД КНДР назвал администрацию американского президента дураками, заявив, что отправка кораблей ВМС США"оставляет страну невозмутимой". В КНДР также пообещали, что страна намерена защищать себя "мощной силой оружия" в ответ на действия США, которые демонстрируют, что Северная Корея "совершенно справедливо" может развивать свое ядерное вооружение.

Напомним, накануне стало известно, что США развернули к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС из-за обеспокоенности происходящим в регионе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!