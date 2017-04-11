КНДР заявила о готовности ответить на "любые военные действия" США

Северная Корея предостерегла Вашингтон от военных действий и заявила о готовности ответить на "любой тип" войны со стороны Соединенных штатов.

Как сообщают СМИ, глава МИД КНДР назвал администрацию американского президента дураками, заявив, что отправка кораблей ВМС США"оставляет страну невозмутимой". В КНДР также пообещали, что страна намерена защищать себя "мощной силой оружия" в ответ на действия США, которые демонстрируют, что Северная Корея "совершенно справедливо" может развивать свое ядерное вооружение.

North Korea vows to defend itself with "powerful force of arms," saying U.S. actions show it is "entirely just" to expand its nuclear forces — BNO News (@BNONews) 11 апреля 2017 г.

Напомним, накануне стало известно, что США развернули к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС из-за обеспокоенности происходящим в регионе.