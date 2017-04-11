Пентагон назвал имя американского солдата, погибшего в Афганистане

Пентагон назвал имя погибшего в Афганистане американского военного — это 37-летний старший сержант Марк Де Аленкар из Энджвуда, штат Мэриленд.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление военного ведомства, тело военнослужащего доставят на военно-воздушную базу Довер в Делавэре в понедельник вечером по местному времени.

Напомним, накануне пресс-секретарь Вооружённых сил США капитан Билл Салвин сообщил, что солдат ВС США был убит во время проведения операции по уничтожению террористов ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.