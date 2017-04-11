Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о своём бое в России

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал о том, что в настоящее время он ведёт переговоры о возможности провести поединок в России. Предполагается, что следующий бой на российском ринге Емельяненко проведёт в рамках турнира организации Bellator.
Данной информацией российский спортсмен поделился с американским изданием Russian Сhicago.
— Мы действительно ведём переговоры о проведении турнира Bellator в РФ. Есть большая вероятность, что нам удастся договориться, — заявил Фёдор в интервью журналу.
Первый поединок российского бойца в Bellator состоится в Нью-Йорке 24 июня против американца Мэтта Митриона.
Напомним, в 2015 году Фёдор Емельяненко решил возобновить спортивную карьеру и вернуться на ринг.
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