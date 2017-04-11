Трамп на иврите поздравил всех празднующих Песах

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Трамп на иврите поздравил всех празднующих Песах

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Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп обратился ко всем празднующим иудейский праздник Песах, использовав также традиционное поздравление на иврите.

— Счастливого Песаха всем, кто отмечает! Хаг самеах! ("Cчастливого праздника" — прим.ред.), — написал республиканец в своём "твиттере".

Напомним, зять Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер является ортодоксальным иудеем.

Песах — иудейский праздник, посвящённый исходу из Египта и освобождению евреев от 400-летнего египетского рабства. В Израиле празднование длится семь дней, в других странах — восемь.

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