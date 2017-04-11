Губернатор Алабамы покинул свой пост из-за секс-скандала

74-летний губернатор Алабамы Роберт Бентли покинул свой пост из-за скандала, который вспыхнул по причине его внебрачных связей, сообщает Associated Press.

— Я терпел неудачи, но в то же время я всегда старался соответствовать высоким ожиданиям общества, — заявил Бентли, подавший в отставку.

По данным СМИ, освободившееся место заняла его заместитель — Кей Айви.

Напомним, сексуальный скандал губернатора Алабамы разразился в 2015 году, когда его уличили во внебрачной связи. После этого ситуация усугубилась: в СМИ появилась информация о том, что Бентли пытался замять скандал с использованием своих полномочий и финансовых средств из предвыборного фонда. Супруга чиновника подала на развод после почти 50 лет совместной жизни.

Должность губернатора Алабамы он занимал с 2010 года.