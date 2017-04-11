Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал Славы фигурного катания

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и известный тренер Алексей Мишин были включены в Зал Славы фигурного катания, сообщает AP.

Российский фигурист является четырёхкратных чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Золотую медаль России Ягудин принёс на Олимпийских играх в 2002 году. Спортсмен также дважды одерживал победу в финалах Гран-при по фигурному катанию.

Алексей Мишин тренировал большое количество спортсменов, в том числе Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Знаменитый тренер подготовил трёх олимпийских чемпионов. Алексей Мишин стал третьим российским тренером, включённым в Зал Славы мирового фигурного катания. В 2005 году Зал Славы отметил Тамару Москвину, а в 2008 году — Татьяну Тарасову.

Зал Славы фигурного катания находится в Колорадо-Спрингс, США. В него включаются фигуристы и деятели этого вида спорта, которые внесли выдающийся вклад в фигурное катание.