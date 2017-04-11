В Мехико в результате обрушения на стройке погибли шесть человек

Минимум шесть человек стали жертвами произошедшего в Мексике обрушения на стройке, сообщает агентство Reuters.

Как рассказал представитель мексиканского министерства гражданской защиты, трагедия произошла 10 апреля вечером на месте строительства парковки в районе Альваро Обрегон.

По данным Milenio, несколько строителей могут всё ещё находиться под завалами. В настоящее время известно о шести погибших и 20 пострадавших.

По предварительной информации, причиной произошедшего является ошибка при оборудовании конструкции будущей парковки.

На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники Красного Креста.