В Мехико в результате обрушения на стройке погибли шесть человек

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В Мехико в результате обрушения на стройке погибли шесть человек

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Фото: Twitter

Минимум шесть человек стали жертвами произошедшего в Мексике обрушения на стройке, сообщает агентство Reuters.

Как рассказал представитель мексиканского министерства гражданской защиты, трагедия произошла 10 апреля вечером на месте строительства парковки в районе Альваро Обрегон.

По данным Milenio, несколько строителей могут всё ещё находиться под завалами. В настоящее время известно о шести погибших и 20 пострадавших.

По предварительной информации, причиной произошедшего является ошибка при оборудовании конструкции будущей парковки.

На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники Красного Креста.

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