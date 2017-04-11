В США подсудимый "сбежал" от смертного приговора, выпрыгнув с балкона

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В США подсудимый "сбежал" от смертного приговора, выпрыгнув с балкона

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Инцидент произошёл в понедельник в суде округа Махонинг в Янгстауне, штат Огайо. 48-летнего Роберта Симана-младшего обвиняли в том, что он неоднократно насиловал 10-летнюю девочку, а затем в марте 2015 года поджёг дом, в котором она проживала вместе с бабушкой и дедушкой, в результате чего все трое погибли.

Слушания в суде о возможной смертной казни для Симана-младшего в случае признания его виновным должны были пройти в суде на этой неделе.

Как сообщает Daily Mail, мужчина выпрыгнул с балкона четвёртого этажа здания суда и разбился насмерть. Момент прыжка попал на камеры видеонаблюдения.

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