Том Джонс выставил на продажу свой "леопардовый" особняк в Беверли-Хиллз

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Том Джонс выставил на продажу свой "леопардовый" особняк в Беверли-Хиллз

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Фото: Flickr.com/Ellen

Певец Том Джонс выставил на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз, цена недвижимости составляет 8 млн долларов. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечают журналисты, исполнитель хита Sex Bomb, судя по всему, является большим поклонником леопардового принта: его можно увидеть практически на всех поверхностях в доме — она используется на обивке мягкой мебели, на лестнице, коврах и торшерах.

<p>Фото: Splash News</p>

<p>Фото: Splash News</p>

Известно, что особняк с пятью спальнями и 7 ванными комнатами Том Джонс приобрел в 1998 году за 2 млн 650 тысяч долларов.

Как сообщают СМИ, решение исполнителя продать недвижимость может быть связано с его намерением вернуться в Великобританию.

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