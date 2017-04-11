Том Джонс выставил на продажу свой "леопардовый" особняк в Беверли-Хиллз

Певец Том Джонс выставил на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз, цена недвижимости составляет 8 млн долларов. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечают журналисты, исполнитель хита Sex Bomb, судя по всему, является большим поклонником леопардового принта: его можно увидеть практически на всех поверхностях в доме — она используется на обивке мягкой мебели, на лестнице, коврах и торшерах.

Известно, что особняк с пятью спальнями и 7 ванными комнатами Том Джонс приобрел в 1998 году за 2 млн 650 тысяч долларов.

Как сообщают СМИ, решение исполнителя продать недвижимость может быть связано с его намерением вернуться в Великобританию.