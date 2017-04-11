Airbnb ликвидировал российское подразделение

Международный сервис бронирования жилья Airbnb ликвидировал подразделение в России, сообщает "Коммерсант". Информацию изданию подтвердила представитель компании Екатерина Кукуреко.

По её словам, ликвидация ООО "Эйрбиэнби Раша" произошла из-за упрощения операционной структуры — в Airbnb решили, что проводить операции проще через Берлин, Дублин и Лондон.

В компании утверждают, что при этом не сокращали сотрудников и в 2017 году наняли ещё нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России.

По мнению ряда экспертов, опрошенных "Коммерсантом", закрытие российского юридического лица может быть вызвано в том числе ужесточением законодательства. В частности, властям теперь будет сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов.