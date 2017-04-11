США внесли несколько граждан Малайзии в список особо опасных террористов

Правительство США внесло нескольких граждан Малайзии, на данный момент находящихся в Сирии, в санкционный перечень управления Министерства финансов по контролю за иностранными активами и в список особо опасных террористов.

Как сообщает издание The Straits Times, "чёрный список" американцев пополнился 26-летним террористом Мухаммадом Ванди — полевым командиром "ИГИЛ"*, который является наиболее разыскиваемым преступником в Малайзии и занимается вербовкой террористов из Юго-Восточной Азии.

Отметим, что именно на Ванди полиция Малайзии возложила ответственность за подготовку нападения на ночной клуб в июне 2016 года в пригороде Куала-Лумпура. Также его подозревают в финансировании терактов на родине.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.