На станции метро "Новослободская" вандал разбил исторический витраж

В столичном метро пассажир разбил архитектурный шедевр — один из витражей на станции "Новослободская". Установлено, что сделал он это специально.

Вандал разбил один из уникальных витражей на станции московского метро "Новослободская" Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Ущерб от уничтожения витража ещё не оценён. По факту вандализма возбуждено уголовное дело, хулигана ищут.

Витражи — визитная карточка "Новослободской". Изнутри пилоны станции украшают 32 оригинальных витража из разноцветного стекла, обрамлённые сталью и золочёной латунью и освещаемые изнутри. Витражи выполнены по эскизам Павла Корина в Риге, в мастерских Латвийского отделения Художественного фонда СССР, их делали известные советские архитекторы.