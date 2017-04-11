На станции метро "Новослободская" вандал разбил исторический витраж

В столичном метро пассажир разбил архитектурный шедевр — один из витражей на станции "Новослободская". Установлено, что сделал он это специально.
Вандал разбил один из уникальных витражей на станции московского метро "Новослободская"
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
Ущерб от уничтожения витража ещё не оценён. По факту вандализма возбуждено уголовное дело, хулигана ищут.
Витражи — визитная карточка "Новослободской". Изнутри пилоны станции украшают 32 оригинальных витража из разноцветного стекла, обрамлённые сталью и золочёной латунью и освещаемые изнутри. Витражи выполнены по эскизам Павла Корина в Риге, в мастерских Латвийского отделения Художественного фонда СССР, их делали известные советские архитекторы.
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