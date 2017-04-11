На станции метро "Новослободская" вандал разбил исторический витраж

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На станции метро "Новослободская" вандал разбил исторический витраж

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Фото: ©L!FE

В столичном метро пассажир разбил архитектурный шедевр — один из витражей на станции "Новослободская". Установлено, что сделал он это специально.

Вандал разбил один из уникальных витражей на станции московского метро "Новослободская"

Ущерб от уничтожения витража ещё не оценён. По факту вандализма возбуждено уголовное дело, хулигана ищут.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Витражи — визитная карточка "Новослободской". Изнутри пилоны станции украшают 32 оригинальных витража из разноцветного стекла, обрамлённые сталью и золочёной латунью и освещаемые изнутри. Витражи выполнены по эскизам Павла Корина в Риге, в мастерских Латвийского отделения Художественного фонда СССР, их делали известные советские архитекторы.

<p>Фото: ©L!FE</p>

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