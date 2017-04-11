НБУ вводит в обращение монету, посвящённую памятникам культуры Киевской Руси

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НБУ вводит в обращение монету, посвящённую памятникам культуры Киевской Руси

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Фото: Нацбанк Украины

Национальный банк Украины с 11 апреля вводит в обращение серебряную монету "Лев", посвящённую воплощению образа животного на памятниках культуры Киевской Руси. Тираж памятной монеты номиналом в пять гривен составит четыре тысячи экземпляров.

Изображённый на аверсе позолоченный лев является фрагментом тарелки XIII века (Херсонесский музей), на реверсе — фрагмент шиферного рельефа из Киево-Печерской лавры с изображением львов XI века. Подобные элементы, как сообщается, были характерны для предметов искусства княжеской эпохи.

<p>Фото: Нацбанк Украины</p>

— Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, придавали им силу с помощью символов — изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное, — говорится в сообщении пресс-службы.

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