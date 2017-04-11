В Британии полицейские во время штурма дома "держали на мушке" четырёх детей

Вооружённые полицейские во время штурма жилого дома задержали четверых детей, сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошёл в понедельник.

Сотрудники полиции ворвались в дом после того, как им поступил звонок о вооружённом человеке. Из дома были выведены четыре ребёнка — по сообщениям свидетелей произошедшего, одному из них было около 12 лет, и он был в пижаме.

На записи видно, что подростки лежат на земле, их руки в наручниках, а полицейские "держат их на мушке".

Отмечается, что в полицию около 11 утра поступил звонок о вооружённом человеке, однако оружия правоохранители не обнаружили, арестов произведено не было.