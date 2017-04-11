Мэр румынского города предложил принцу Чарльзу стать принцем Трансильванским

Читайте также

Мэр румынского города предложил принцу Чарльзу стать принцем Трансильванским

10

Фото: © РИА Новости/Гранд Хачатрян

Принцу Чарльзу предложили новый титул — принца Трансильвании, сообщает Mirror. С таким предложением к сыну королевы Елизаветы II обратился мэр румынского города Алба-Юлия Мирсеа Гава.

— Мы знаем, как вы любите Трансильванию. Она стала вашим вторым домом, вы сам — самый ценный посол этого региона. Более того, вы утверждаете о своих корнях от нашего легендарного принца Влада (Цепеша). Поскольку вы так любите Трансильванию, мы подумали, что, если вместо того, чтобы быть принцем Уэльским, вас будут теперь знать как принца Уэльского и Трансильванского? — написал мэр в письме к Чарльзу.

Наследник британского престола признавался, что околдован Румынией, здесь у него есть два поместья, кроме того, он курирует объединение "Михай Эминеску", которое занимается проблемами восстановления румынских сёл.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!