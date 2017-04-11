Джонсон после встречи с Тиллерсоном вновь допустил возможность удара США в САР

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь не исключил нанесения США удара в Сирии, сообщает AP. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

— Важно то, что они могли бы сделать это снова, — заявил британский политик.

Напомним, ранее он, комментируя ракетный удар США по авиабазе в Сирии, заявил, что американский президент Дональд Трамп продемонстрировал "решимость и готовность, которых, к сожалению, в последние годы не было".

В ночь 7 апреля США выпустили несколько десятков крылатых ракет по авиабазе Шайрат, обосновав это решение бездоказательными утверждениями о химической атаке.