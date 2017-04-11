Сеул: США не предпримут военных действий против КНДР без согласования с нами

США не предпримут каких-либо действий против КНДР без "согласования с Южной Кореей в рамках тесного сотрудничества". Об этом сегодня рассказал представитель южнокорейского Минобороны Мун Сан Гюн.

— В случае, если такая операция будет проводиться, то это произойдёт при "тесном сотрудничестве" и надёжной совместной обороне США и Южной Кореи, — заявил чиновник.

Он отметил, что между Сеулом и Вашингтоном в результате тесной координации проводятся "предварительные консультации" по данному вопросу.

Напомним, в воскресенье стало известно о том, что ударная группа ВМС США во главе авианосца "Карл Винсон" направляется в сторону Корейского полуострова. В КНДР сообщили, что подобные провокации США побуждают их развивать своё вооружение ещё больше.