Amnesty International заявила о снижении числа смертных казней в мире

По меньшей мере 1032 человека были казнены в 23 странах в 2016 году, число казнённых снизилось на 37% в сравнении с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе организации Amnesty International.

Лидером по числу приведённых в исполнение смертных приговоров стал Китай, однако точные данные отсутствуют, поскольку составляют государственную тайну. Также в первой пятёрке оказались Иран (567 казней), Саудовская Аравия (154), Ирак (88) и Пакистан (87) — на эти четыре страны приходится 87% всех казней.

В 2015 году Amnesty International зафиксировала 1634 казни в 25 странах по всему миру — эта цифра стала самой большой с 1989 года.