Сотрудники МЧС начали эвакуацию жителей села под Оренбургом из-за паводка

Около 100 человек эвакуированы из села Краснохолм под Оренбургом, где подтоплено 50 дворов из-за потепления и активного разлива талых вод.

— Произошло подтопление 50 придомовых территорий, где проживает около 100 человек, проведена эвакуация 63 человек в пункты временного размещения, ещё десять человек размещены у родственников, 24 человека готовятся к эвакуации, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

По сообщению представителя ведомства, в результате резкого таяния снега произошёл подъём уровня воды Димитровского водохранилища. Из-за увеличения сброса воды из водохранилища и резкого подъёма реки Чёрная существует угроза подтопления ещё 260 придомовых территорий, где проживает более 600 человек, из них 120 детей.

По решению врио начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области главк и его подведомственные учреждения переведены в режим ЧС.