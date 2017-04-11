Жители Урала спасли пса, упавшего в коллектор в погоне за кошкой

Собака провалилась в яму глубиной три метра и несколько дней прожила в бетонной ловушке.

В городе Верхняя Тура Свердловской области спасли собаку, попавшую в бетонную ловушку.

— Пёс гнался за кошкой и провалился в коллектор у теплотрассы, — рассказал Лайфу местный житель Руслан. — Яма была глубокая, метра три, а собака лежала под бетонной плитой и трубами.

Верхнетуринцы обратились за помощью в пожарную охрану, но там им ответили, что не выезжают на такие вызовы.

— Тогда я кинул клич в социальных сетях о том, что собаку нужно как-то спасать, — продолжает Руслан. — А пока на протяжении всей недели ей носили в эту яму еду и питьё.

На призыв Руслана мгновенно отреагировал бывший сотрудник пожарной охраны Николай Казаков, работающий теперь в провайдерской компании. Впрочем, сам спаситель не видит в своём поступке ничего необычного.

— Всё банально и просто: пост в социальных сетях увидел мой коллега и предложил вытащить собаку, — говорит Лайфу Николай. — Мы приехали на место, разобрали кирпичную кладку между трубами и пробрались в этот коллектор, на всё это у нас ушло минут 15.

Собака же поступка мужчин не оценила и, как только оказалась на улице, сразу же убежала.