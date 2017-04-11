Автору хита Pen-Pineapple-Apple-Pen подарили годовой запас ананасов

Японскому музыканту Pikotaro, автору хита PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen, "Ручка — Ананас — Яблоко — Ручка"), подарили годовой запас ананасов. Об этом пишут местные СМИ. Сообщается, что презент музыканту вручила американская сельскохозяйственная корпорация Dole.

Таким образом компания выразила Pikotaro благодарность за его вклад в популяризацию ананасов. В годовой запас, который получил музыкант, вошли 365 свежих ананасов, а также другая продукция компании. Сам певец пошутил, что ему теперь придётся снять новую квартиру, чтобы уместить все ананасы. Он признался, что является настоящим фанатом этого фрукта, и когда он сочинял текст хита PPAP, у него перед глазами стояла баночка ананасов.

Напомним, песня PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой короткой композицией, вошедшей в топ-100 песен по версии чата американского музыкального журнала Billboard.