СМИ: Сестра Ким Чен Ына появилась на публике после 9 месяцев отсутствия

После внезапного исчезновения и девяти месяцев отсутствия на всех официальных мероприятиях младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон вновь появилась на публике. Об этом сообщает india.com.

По данным СМИ, она была замечена на церемонии возложения цветов к монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которая прошла вчера в Пхеньяне на холме Мансудэ. Она оказалась в составе представителей руководства страны и депутатов Верховного народного собрания КНДР.

Отметим, что до этого Ким Е Чжон появлялась на публике достаточно давно — девять месяцев назад, во время другого официального мероприятия, также связанного с сессией ВНС КНДР. Долгое отсутствие Ким Е Чжон породило разные слухи, включая возможную беременность или проблемы со здоровьем.