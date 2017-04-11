Тайник с 9 кг ртути нашли в гимназии в Москве

Банка ртути была обнаружена на территории московской гимназии № 1582 на улице Днепропетровской, 5А.

В столичной гимназии обнаружен тайник с 9 кг ртути Фото: © Flickr/Steve Passlow

С заявлением обратился заместитель директора гимназии. Мужчина рассказал, что осматривал территорию школы, когда заметил в земле странную стеклянную бутылку с необычной жидкостью серого цвета. Эксперты установили, что в банке объёмом 0,75 л находилась ртуть общим весом в девять килограммов.

Бутылка с опасным металлом передана в пожарно-спасательный центр для утилизации.