Тайник с 9 кг ртути нашли в гимназии в Москве

Банка ртути была обнаружена на территории московской гимназии № 1582 на улице Днепропетровской, 5А.
В столичной гимназии обнаружен тайник с 9 кг ртути
Фото: © Flickr/Steve Passlow
С заявлением обратился заместитель директора гимназии. Мужчина рассказал, что осматривал территорию школы, когда заметил в земле странную стеклянную бутылку с необычной жидкостью серого цвета. Эксперты установили, что в банке объёмом 0,75 л находилась ртуть общим весом в девять килограммов.
Бутылка с опасным металлом передана в пожарно-спасательный центр для утилизации.
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