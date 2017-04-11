При взрыве в Афганистане погибло четыре ребёнка

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При взрыве в Афганистане погибло четыре ребёнка

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В результате взрыва в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погибло четыре ребёнка и ещё семеро получили ранения. Об этом сегодня утром сообщило афганское новостное агентство Pajhwok.

В настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.

Напомним, в начале апреля в другой афганской провинции, Хост, взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В результате погибло трое полицейских и пострадало шесть детей.

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