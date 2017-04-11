СКР возбудил дело в отношении двух россиян за пособничество "Правому сектору"

Следственный комитет возбудил дело против двух граждан РФ, подозреваемых в причастности к работе экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации "Правый сектор", — пояснила Светлана Петренко.

Мужчины ранее в разное время выехали из России на Украину, вступили в так называемый добровольческий корпус "Правого сектора" и принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Кроме того, у Донгузова и Ясева было с собой огнестрельное оружие и боеприпасы.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.