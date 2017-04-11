Ракетный крейсер "Варяг" прибыл с визитом в южнокорейский порт

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого вошли флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг" — и морской танкер "Печенга", прибыл с визитом в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

Он отметил, что во время визита моряки встретятся с представителями командования ВМС Южной Кореи, мэром Пусана и российским генеральным консулом. Также они осмотрят достопримечательности южнокорейского города и проведут несколько совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта.

Российские корабли пробудут в Южной Корее четыре дня.