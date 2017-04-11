Американские полицейские в балаклавах объявили "джихад" героину

Во Флориде в округе Лэйк полицейские записали видеообращение к торговцам наркотиками, в частности, героином. В видеообращении говорится, что дни свободы преступников сочтены.

Ролик появился на странице полицейского участка в "Фейсбуке" 7 апреля и за несколько дней набрал почти миллион просмотров.

— Наслаждайтесь последними днями свободы и постоянно оглядывайтесь, потому что мы идём за вами. Мы идём за вами уже сегодня, — заявляет шериф на видео.

Многие пользователи отметили схожесть записи с видеообращениями террористов ИГИЛ*. Так, четверо полицейских стоят рядом с шерифом Пейтом Гриннеллом в балаклавах и тёмных очках.

@JackSmithIV @sainttoad An ISIS flag graphic in the upper-right corner would not look at all out of place in this video. — Ari Z. (@RezOKC) 9 апреля 2017 г.

— Флаг ИГИЛ в правом верхнем углу не будет выглядеть неуместно на этом видео, — отметил один из пользователь "Твиттера", комментируя видео.

These cops look like they're going to create a caliphate and behead moderate police officers https://t.co/3nWOsddEGt — Staff Sgt. Joker (@ArmyStrang) 10 апреля 2017 г.

— Эти копы выглядят так, будто собираются создать халифат и обезглавить умеренных полицейских, — отмечает другой пользователь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.