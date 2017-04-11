Американские полицейские в балаклавах объявили "джихад" героину

Во Флориде в округе Лэйк полицейские записали видеообращение к торговцам наркотиками, в частности, героином. В видеообращении говорится, что дни свободы преступников сочтены.
Ролик появился на странице полицейского участка в "Фейсбуке" 7 апреля и за несколько дней набрал почти миллион просмотров.
— Наслаждайтесь последними днями свободы и постоянно оглядывайтесь, потому что мы идём за вами. Мы идём за вами уже сегодня, — заявляет шериф на видео.
Многие пользователи отметили схожесть записи с видеообращениями террористов ИГИЛ*. Так, четверо полицейских стоят рядом с шерифом Пейтом Гриннеллом в балаклавах и тёмных очках.
@JackSmithIV @sainttoad An ISIS flag graphic in the upper-right corner would not look at all out of place in this video.— Ari Z. (@RezOKC) 9 апреля 2017 г.
— Флаг ИГИЛ в правом верхнем углу не будет выглядеть неуместно на этом видео, — отметил один из пользователь "Твиттера", комментируя видео.
These cops look like they're going to create a caliphate and behead moderate police officers https://t.co/3nWOsddEGt— Staff Sgt. Joker (@ArmyStrang) 10 апреля 2017 г.
— Эти копы выглядят так, будто собираются создать халифат и обезглавить умеренных полицейских, — отмечает другой пользователь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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